Il mercato in campo – La versione 2021 di Ivan Perisic

“Discontinuo”, “tatticamente anarchico”, “poco predisposto al sacrificio”, “lezioso”, “umorale”. Abbiamo elencato solo alcune delle critiche più diffuse rivolte da tifosi e addetti ai lavori ad Ivan Perisic durante l’esperienza interista pre Bayern Monaco.

Una crescita di spessore in Germania, anni neroazzurri caratterizzati da un’alternanza tra giornate di classe sontuosa e lunghe pause. Può decidere da solo una sfida regalando spot di tecnica, progressione, cross al bacio, fiuto per il goal. Quando ha vissuto periodi no è finito per perdersi in un bicchier d’acqua, soffrendo emotivamente le critiche della piazza e intestardendosi in certe giocate.

L’arrivo di Antonio Conte ha resettato tutto, un paio di big hanno dovuto fare le valigie, chi per ragioni tecnico – tattiche, chi per motivi disciplinari o scarso spirito di abnegazione. Non si guarda in faccia nessuno, il vicecampione del mondo è partito per la Germania, dove ha lasciato il segno nella favolosa stagione del Bayern dopo aver risolto gli iniziali problemi di ambientamento. Il riscatto non è stato esercitato ma dentro Perisic è scattato qualcosa che fa la differenza.

A settembre Conte ha ritrovato un altro giocatore, pronto a rimettersi in discussione per esigenze tattiche, a scendere in guerra con il gruppo, andando a completare quell’invidiabile bagaglio tecnico che da sempre lo ha contraddistinto. Nessuna altra cessione, il croato è rimasto ad Appiano e non da comparsa, i neroazzurri hanno (ri)trovato un protagonista di un valore ben sopra la media.

Adesso ogni avversario deve fare i conti con un’autentica spina nel fianco, consapevole di compiere uno step mai conosciuto prima, raggiungendo un livello possibile solo quando il talento è accompagnato dalla duttilità del calcio moderno. Il Milan se ne è reso conto sulla propria pelle dinanzi ad un esterno a tutta fascia, un giocatore a testa alta nel saltare l’uomo, a testa bassa a mangiare l’erba per fornire il raddoppio al compagno.

È la nuova versione di Ivan Perisic, la nuova freccia nell’arco di Antonio Conte. A queste condizioni non si parla più di “esubero”…

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Sito uff. Inter