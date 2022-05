Il mercato in campo – Como, obiettivo ripartenza con Alberto Cerri

La sua conferma non appare semplicissima, il cartellino è di proprietà del Cagliari, bisognerà attendere il destino sportivo dei sardi e fare il punto sulla situazione mercato con un numero di richieste che si attende assai elevato. La volontà del Como è chiara, poter ripartire dall’attaccante cresciuto nel vivaio del Parma, porre una base solida nel piano di rafforzamento dell’organico, chiamato, perchè no, a giocarsi qualche carta in ottica promozione.

Nel frattempo il classe ’96 ha fatto ricredere chi si attendeva una stagione sottotono subendo il presunto “declassamento” in cadetteria, dimostrando personalità, stimoli, fame di successi e qualità di rilievo.