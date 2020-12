Il mercato in campo – Bruno Fernandes show

Coinvolto nel 90% delle marcature realizzate dai Red Devils, oltre venti goal e quindici assist. Basterebbero questi dati per fornire un’idea del devastante impatto di Bruno Fernandes nel Manchester United.

L’altissimo costo del cartellino, le pressioni ambientali, il peso di una maglia gloriosa, il periodo senza trofei dei Red Devils ancora alla ricerca di un nuovo ciclo vincente, il primo duraturo del post Ferguson. Non mancavano le trappole dietro l’angolo, pronte a ridimensionare l’ennesimo grosso investimento di una società spesso criticata per operazioni onerose senza riscontri all’altezza sul campo.

In Italia il centrocampista aveva solo fatto intravedere qualche lampo in annate caratterizzate da elevata discontinuità, in Nazionale la crescita è stata graduale ma di grosso spessore, allo Sporting ha impiegato ben presto a diventare un leader. Al momento dell’approdo in terra inglese i “se” e i “ma” si facevano rumorosi tra i media, “la Premier non è il calcio lusitano con tutto il rispetto”, la sintesi dei commenti più diffusi. Non vanno scordati nemmeno i punti interrogativi relativi alla collocazione tattica e all’effettivo valore del nuovo rinforzo, peraltro in un reparto spesso e volentieri condizionato dal rendimento e i rumors di mercato attorno a Pogba.

Bruno Fernandes, dal primo istante con la nuova maglia, ha dato la sensazione di esserci stato da sempre, ha preso la guida della squadra, caricandosela sulle spalle, esaltandola, trascinandola e scuotendola. Personalità impressionante, eccelsa duttilità tattica per fare la differenza in qualsiasi posizione a centrocampo e in attacco, non facendo mai venir meno il dinamismo accompagnato alla qualità tecnica. L’avvio dello United contro il Leeds è stato straripante, la fulminea doppietta di McTominay nei primi 3′ ha scritto una nuova pagina di storia. Il portoghese ha avuto il merito di portare l’allungo decisivo con la rasoiata del 3-0, dopo aver ovviamente sfornato l’ennesimo assist dell’immediato vantaggio.

Van de Beek sta trovando pochissimo spazio nonostante sia l’acquisto top e il più caro dell’ultimo mercato targato Red Devils. Solskjaer lo vede in primis come alternativa all’ex Sampdoria, anche se le rotazioni in mediana in quattro competizioni potrebbe e dovrebbe coinvolgere maggiormente il gioiello scuola Ajax. In questo momento è assai arduo trovare chi abbia le qualità, i mezzi e la condizione per ridurre l’impiego del classe ’94, assieme a Rashford l’unico insostituibile nell’11 titolare. In sua assenza la squadra abbassa il baricentro, va a perdere in termini di personalità e sicurezza, il possesso palla diventa sterile, le occasioni da goal si riducono notevolmente e le verticalizzazioni diventano lontani ricordi.

Il tecnico norvegese rinuncia raramente ad un punto di forza dal rendimento così straordinario, sicuramente tanta roba, ma sarà un compito cruciale non trasformare un punto di forza invidiabile in una dipendenza. Lo United deve valorizzare l’intera rosa e puntare a gennaio a risistemare la difesa, storico anello debole peraltro fortemente limitato sul fronte alternative. Le energie di Bruno Fernandes vanno gestite al meglio per non ritrovarsi uno dei calciatori chiave in debito d’ossigeno nel rush finale. Real Madrid e Barcellona restano alla finestra e osservano interessate, con i Red Devils pronti a blindare il gioiello portoghese con un rinnovo faraonico.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Instagram personale Bruno Fernandes