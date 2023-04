Il mercato in campo – Brescianini e Nasti, gioventù di spessore a Cosenza

La sorprendente striscia di quattro successi nelle ultime cinque gare ha consentito al Cosenza non solo di riagganciarsi al treno salvezza, ma di nutrire speranze di salvezza diretta. Uno scenario probabilmente impensabile fino a poche settimane fa.

Essersi aggiudicati lo scontro diretto contro la Spal pesa come un macigno, aver fatto bottino pieno in sfide sulla carta proibitive con Reggina, Frosinone e Pisa ha dato un’immensa autostima al gruppo. La pesante sconfitta di Como poteva rappresentare il colpo di grazia, William Viali è riuscito a tenere attaccata la spina della squadra composta da molti giovani. In tale ottica l’arrivo a gennaio di elementi esperti, come Alessandro Micai e Manuel Marras, ha rappresentato un arricchimento dentro e fuori dal campo, aiutando i compagni a non smarrirsi nei momenti più critici.

Quando il trend appariva irrimediabilmente compromesso, la doppietta siglata da Marco Nasti nel rocambolesco finale del derby con la Reggina ha ribaltato tutto, scacciando i fantasmi e l’inferno sportivo. Senso della posizione, fame, tecnica, capacità di aggredire gli spazi, doti sul gioco aereo, anche il Pisa ha dovuto farne i conti. Dopo la partenza di Joaquin Larrivey e il serio infortunio subito da Mauro Zarate, i calabresi si sono improvvisamente ritrovati senza un riferimento offensivo. Il classe 2003 può rivelarsi l’asso dalla manica, la carta che non ci si aspetta, con una voglia di gonfiare la rete e quell’ondata di entusiasmo che spesso e volentieri fanno la differenza.

Riprendendo quanto di buono già mostrato con la Virtus Entella e restando sui talenti di scuola Milan, merita spazio in prima pagina anche Marco Brescianini. Ben sei punti sono arrivati dai suoi goal, conclusioni da fuori ricche di potenza e precisione, davvero un’aggiuntiva arma offensiva, in particolare in gare tatticamente bloccate. Duttilità, fisicità, capacità d’inserimento per un profilo da ulteriori margini di crescita, il cui peso in mediana è sotto gli occhi di tutti, anche in termini di personalità e carattere.

