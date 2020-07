Il mercato in campo – Bentornato Federico Bonazzoli

Talvolta le aspettative, la fretta dell’ambiente calcistico e le valutazioni di mercato possono rappresentare

ostacoli apparentemente insormontabili per i giovani talenti alle prime esperienze tra i professionisti, dopo

raffiche di goal e complimenti ricevuti ai tempi del settore giovanile.

In tale scenario si può contestualizzare il processo di ambientamento tra i “grandi” di Federico Bonazzoli,

oggetto di un importante investimento sostenuto cinque anni fa dalla Sampdoria. In prima squadra lo

spazio è sempre stato ridotto, si è deciso di intraprendere il cammino dei prestiti tra cadetteria e massima

serie, esperienze che non hanno risposto pienamente alle aspettative in termini di goal e continuità di

impiego. Negli ultimi anni la Sampdoria, oltre alla certezza chiamata Fabio Quagliarella, ha sempre

potuto contare su attaccanti capaci di andare in doppia cifra e non far rimpiangere il rispettivo

precedessore, basti pensare a Luis Muriel, Duvan Zapata e Gregoire Defrel. La scorsa estate gli assalti a

Simeone, Zaza, Verdi e al Defrel bis si sono rivelati vani e la Sampdoria ha dovuto fare i conti con un

reparto offensivo indebolito e numericamente ridotto all’osso.

A quel punto la lunga lista di estimatori in cadetteria ha dovuto farsene una ragione e prendere atto della

situazione, Federico Bonazzoli è rimasto in pianta stabile in blucerchiato. Per molti addetti ai ai lavori la

sua presenza nel parco attaccanti aveva un peso assai limitato, lui ha lavorato sodo in silenzio, attendendo

le proprie occasioni e mettendo in campo grinta da vendere e la voglia di risultare decisivo su ogni

pallone, come se fosse l’ultimo. Un grande esempio di determinazione, carattere e personalità, in una

compagine mentalmente svuotata e disorientata da avvenimenti dentro e fuori dal campo, situazioni

delicate dove anche elementi dotati di maggiore esperienza possono faticare ad uscirne e a trascinare i

compagni più giovani. I goal realizzati a Firenze ad inizio stagione e poche giornate fa con il Bologna non

hanno portato punti preziosi in ottica salvezza ai doriani, rimasti privi del bomber Quagliarella causa

infortunio per la prima parte del post lockdown.

Nel momento più complicato il gruppo blucerchiato si è allontanato dalla zona più calda, con ben dodici

punti in cinque gare, prevalendo negli scontri diretti e facendosi trascinare dai propri attaccanti. Fabio

Quagliarella è tornato con il goal, Gastòn Ramirez garantisce fantasia, personalità e spirito sudamericano,

Manolo Gabbiadini ha ritrovato il feeling realizzativo dei tempi migliori, ma soprattutto la Sampdoria ha

potuto tirare fuori dal cilindro un jolly autentico, un talento puro rimasto in standby e pronto a

recuperare il terreno perduto: Federico Bonazzoli. Alla Dacia Arena ha gonfiato la rete con una

meravigliosa rovesciata coordinandosi in una frazione di secondo su un pallone schizzato in alto dopo una

carambola, facendo rivivere ai tifosi doriani le gesta di grandi campioni del passato, da Gianluca Vialli a

Francesco Flachi.

La pratica Cagliari è stata definitivamente chiusa grazie alla sua doppietta, ricca di dinamismo,

precisione, valori tecnici e la tendenza a non considerare mai alcun pallone come perduto. In ripartenza ha

ubriacato di finte la retroguardia sarda e ha fulminato Cragno con un potente rasoterra dalla lunga

distanza, nella ripresa ha strappato applausi a scena aperta riuscendo ad allungarsi e ad impattare la sfera

su un traversone di Jankto. Quando si ha a che fare con un talento da diverse stagioni tra i professionisti,

spesso e volentieri ci si dimentica di un aspetto fondamentale; il ragazzo ha soltanto 23 anni. Dinanzi ad

un dato di fatto bisogna andare passo per passo, come non andava snobbato in precedenza, non bisogna

compiere il passo più lungo della gamba. Spetterà all’ex Padova dimostrare che il suo indiscusso e noto

talento, abbinato al processo di maturazione e convinzione dei propri mezzi e ad una imprescindibile

continuità di rendimento, possa davvero portarlo ad acquisire lo status di futuro campioncino verso la

definitiva consacrazione.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: profilo twitter Samp