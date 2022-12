Il mercato in campo – Bari, Folorunsho diventa un incubo per gli avversari

Non ci sono dubbi sul fatto che Michael Ijemuan Folorunsho rientri a pieno titolo tra le principali note positive nella prima parte di stagione del Bari. L’attaccante, messosi in luce tra il 2017 e il 2019 alla Virtus Francavilla, in cadetteria aveva finora offerto un rendimento altalenante, caratterizzato da giocate di spessore e gare sottotono.

La scorsa annata non si è rivelata al pari delle aspettative, il ritorno alla Reggina ha visto almeno in parte un riscatto rispetto ai mesi trascorsi al Pordenone, dove troppi elementi non hanno lasciato il segno, contribuendo alla retrocessione in Serie C dei “ramarri”. L’attaccante di proprietà del Napoli è arrivato al Bari con grosso entusiasmo, palese voglia di emergere e recuperare il terreno perduto, mettendosi definitivamente in evidenza in cadetteria.

Goal, assist, serpentine ubriacanti, efficacia nell’attaccare gli spazi e spirito di sacrificio in fase di copertura in una prima parte di campionato disputata da protagonista, con la personalità di un veterano, di un leader. Folorunsho, assieme a Cheddira, sta mostrando la sempre invidiata qualità nel non dare punti di riferimento agli avversari, svariando sull’intero fronte offensivo grazie a caratteristiche tecniche e ad un dinamismo che gli consentono di ricoprire al meglio i ruoli di esterno e trequartista.

La manovra, iniziata dalle retrovie e impostata a centrocampo, trova numerose e significative opzioni di sbocco, facendo leva sul movimento senza palla nel reparto offensivo, facilitando sia verticalizzazioni che ripartenze. Lungo il cammino sono profili del calibro del classe ’98 a fare la differenza, a creare un gap a favore di rose di livello superiore con autentici valori aggiunti rispetto alla concorrenza di compagini di tutto rispetto ma talvolta prive delle accelerazioni decisive nei momenti topici.

