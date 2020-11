Il mercato in campo – Antonin Barak, la svolta è dietro l’angolo

Almeno tre goal nelle prime sette giornate, un risultato raggiunto nella stagione 1987 – 1988 da un certo Preben Elkjaer Larsen, tra i principali trascinatori della leggendaria squadra allenata da Osvaldo Bagnoli.

Antonin Barak, gonfiando la rete a San Siro, si è aggiunto nella particolare statistica come il secondo straniero nella storia dell’Hellas. Un dato numerico, di fatto, solo una delle mille sfaccettature di un impatto da autentico protagonista. Quando erano iniziati a circolare i dettagli del trasferimento non mancarono i critici, a loro dire si trattava di un’operazione esosa, ben lontana dall’ideale rapporto qualità – prezzo.

L’esperienza di Udine era ritenuta da tempo al capolinea, i mesi trascorsi a Lecce hanno rimesso in luce le ricercatissime caratteristiche di una mezzala a tutto campo. Tempismo ed efficacia negli inserimenti senza palla, abilità sul gioco aereo, potenza fisica, freddezza realizzativa, pericolosità sulle conclusioni da fuori.

Il bagaglio del ceco è di grosso spessore, i gialloblu non hanno esitato a chiudere il prestito con obbligo di riscatto per cifra attorno ai sei milioni. Un investimento da non sottovalutare, con la consapevolezza di ritrovarsi tra le mani una potenziale plusvalenza per un giocatore con enormi e ulteriori margini di crescita.

A San Siro ha confermato il perfetto inserimento nel credo tecnico – tattico di Ivan Juric. Il Milan ha dovuto fare i conti con una mina vagante difficile da arginare, capace di garantire imprevedibilità in mezzo al campo, sulla trequarti, nel fronte offensivo.

Hellas si è dimostrato lesto sul mercato a bruciare la concorrenza, con le big distratte che hanno snobbato un’opportunità assai utile, poco pubblicizzata ma fondamentale in termini di equilibrio e sostanza. Sotto la guida di Juric, sempre più salda e decisiva, il centrocampista è destinato a completarsi, innovarsi, con un potenziale destinato alla sua migliore espressione.

