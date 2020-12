Il mercato in campo – Adrien Tameze, il nuovo jolly di Juric

Ivan Juric si conferma il valore aggiunto, la forza di un Hellas Verona che continua a sorprendere, oppure, sarebbe meglio scrivere, a crescere. Sulla carta la rosa sarebbe uscita indebolita dal mercato ma è altrettanto corretto porsi un quesito: chi conosceva, fino a pochi mesi fa, i vari Kumbulla, Rrahmani e Amrabat? Applausi allo scouting del club, all’organizzazione tattica e alla capacità di valorizzare la rosa del tecnico croato.

Dopo aver portato a casa punti pesanti dai campi di Juventus, Milan e Atalanta, ecco il blitz all’Olimpico. Ok la stanchezza fisica e mentale della Lazio, reduce dalla gara decisiva di Champions League, ma gli scaligeri hanno dato una nuova dimostrazione di eccelsa compattezza e identità.

Il “falso nueve” rientra tra le numerose opzioni tattiche in casa Hellas, un’alternativa più volte proposta la scorsa stagione, quando talvolta si è preferito rinunciare ad un vero attaccante centrale e non dare punti di riferimento agli avversari. Contro i biancocelesti era indisponibile Kalinic, ci si aspettava l’impiego di Favilli o Di Carmine e invece ecco la carta a sorpresa: Adrien Tameze avanzato sul fronte offensivo.

In stagione l’ex Nizza si era finora contraddistinto per un buon rendimento nel proprio ruolo naturale in mediana, garantendo dinamismo, grinta e fisicità, al fianco o in assenza di Ronaldo Vieira. Juric lo ha proposto in una posizione inedita riuscendo a valorizzare al massimo le caratteristiche del classe ’94, riuscendo a generare disorientamento e apprensione nella retroguardia laziale in fase di costruzione e disimpegno.

Silvestri si sta confermando a livello di Nazionale e tutta l’Hellas gioca a memoria come un meccanismo funzionante alla perfezione, tutto vero. Non ci sono dubbi sul fatto che Tameze, non riuscito nel poco tempo disponibile in un periodo estremamente particolare a meritarsi la conferma all’Atalanta, rientri tra le note più liete di un organico costruito con competenza e lontano dalle luci dei riflettori. La disponibilità dei calciatori e il bagaglio di Juric completano l’opera.

Dove potranno arrivare i gialloblu? Come sempre sarà il campo a dirlo, le premesse sono più che buone, a condizione che non vengano mai accantonati sacrificio e umiltà.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: sito ufficiale Hellas Verona