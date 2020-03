Il mercato in campo – Aaron Ramsey, l’asso nella manica

La scorsa estate Aaron Ramsey, dopo aver scritto pagine di calcio nella lunga esperienza all’Arsenal, ha deciso di sposare il progetto Juventus.

Da diversi mercati la “Vecchia Signora” ha intrapreso la strada dei parametri zero di lusso, profili di primo piano con mentalità vincente ed esperienza internazionale. Aaron Ramsey nel pieno della carriera ha ancora tanto da poter dare a grandi livelli, per caratteristiche e talento britannico può rappresentare un valore aggiunto unico, speciale, introvabile nella nostra serie A.

Inevitabilmente ha avuto bisogno di ambientarsi nella nuova realtà calcistica, si tratta della prima esperienza all’estero e sono risapute le difficoltà ben superiori vissute dai precedessori. Ci stiamo riferendo ad un profilo di grossa personalità, indubbia forza caratteriale, si è toccata con mano la determinazione nel voler incidere e ritagliarsi uno spazio crescente.

I primi mesi non sono stati semplici, l’iniziale collocazione nel ruolo di trequartista non ha portato risultati brillanti. Si tratta di una posizione che probabilmente non mette a proprio agio il gallese, a prescindere dall’immancabile disponibilità al servizio della guida tecnica e del gruppo.

Per regalare agli appassionati i primi lampi di classe con una certa frequenza abbiamo dovuto attendere lo spostamento come mezzala. Qui è tornato a non fornire punti di riferimento agli avversari, ha fatto a fette le retroguardie con poderosi inserimenti senza palla, trasformandosi in un attaccante aggiunto, con la qualità, la visione di gioco e le verticalizzazioni del centrocampista che fa la differenza.

Le reti realizzate e le prestazioni offerte dal 1′ contro Spal e Inter sono la concreta dimostrazione di una continuità d’impiego e rendimento destinata a farlo diventare un imprescindibile punto di riferimento nello scacchiere tattico. Senza imprevisti fisici la Juventus si ritrova tra le mani un tesoro in grado di rivelarsi decisivo in chiave campionato e non solo.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter personale Ramsey