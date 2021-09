Il mercato in campo -​ Ciccio Caputo, manna dal cielo per la Sampdoria

Una doppietta, un’occasione non concretizzata a tu per tu con Vicario, una traversa colpita in girata in un autentico fazzoletto. È una sintesi della prestazione offerta al “Castellani” da Francesco Caputo.

Contro l’Inter una gara di fisiologico ambientamento nella nuova realtà, soltanto un’occasione da goal non sfruttata e un feeling con Fabio Quagliarella da ricercare. Quando ci si trova dinanzi ad attaccanti di tale portata le attese si accorciano notevolmente, poichè qualità, esperienza ed intelligenza consentono di bruciare i tempi e fare la differenza in ogni caso.

Ciccio Caputo è stato accolto con entusiasmo a Genova, è stata un’operazione dell’ultimo giorno di mercato, completamente inattesa che ha permesso alla Sampdoria di assicurarsi un attaccante in grado di risultare decisivo in ogni categoria, un cammino che con merito lo ha portato fino alla Nazionale. La mancata partecipazione all’Europeo può rappresentare un ulteriore stimolo per trascinare i blucerchiati e coronare il sogno Mondiale.

La Sampdoria non ha perso nessuno dei big nel mercato estivo, Jakub Jankto al Getafe l’unica cessione da segnalare. In entrata si era registrato un certo immobilismo, non sono mancate critiche e perplessità nell’ambiente, i circa 14 milioni per i riscatti obbligatori di Antonio Candreva, Antonino La Gumina ed Ernesto Torregrossa hanno costituito un fattore determinante, assieme alla mancata cessione a peso d’oro di qualche pezzo pregiato.

Nel rush finale qualche interessante arrivo in prestito, in primis Mohamed Ihattaren, e tra lo stupore generale l’arrivo di Ciccio Caputo, la gente ha temuto la beffa fino a quando non è arrivata l’ufficialità. Fiuto per il goal, tecnica, esperienza, senso della posizione, abnegazione, un bagaglio tecnico talmente completo da consentirgli di segnare in ogni modo e in qualunque situazione.

Serie C, B, A, Nazionale, poco cambia, a suon di goal e prestazioni ha dimostrato di recitare un ruolo da protagonista, nessuno gli ha mai regalato nulla, si è conquistato con impegno ogni opportunità. La gavetta lo ha fortificato, ha messo in evidenza un Uomo e un Calciatore con ben poco a che vedere con lo stereotipo del calciatore moderno lontano anni luce dagli autentici valori dello sport più amato dagli italiani.

L’attacco della Sampdoria necessitava di rinforzi di spessore, certezze in grado di alleggerire il peso sulle spalle dell’eterno Fabio Quagliarella e subire minori conseguenze dallo stop del fondamentale Manolo Gabbiadini. A 34 anni il bomber di Altamura si trova nella piazza più blasonata e vincente della propria carriera, ha la ghiotta occasione di capitalizzare le occasioni create sugli esterni da Antonio Candreva e Mikkel Damsgaard, i fraseggi con il bomber campano possono portare reciproci assist.

L’ex Sassuolo è quell’attaccante in grado di trasformare in oro un servizio “sporco”, sfruttare ogni pallone vagante, figuriamoci se può contare su una mentalità propositiva e coraggiosa del collettivo, quella finora messa in luce dalla Sampdoria targata D’Aversa.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Sampdoria