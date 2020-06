Il medico del Newcastle “Alto rischio di infortuni al tendine d’Achille con la ripresa”

Paul Catterson, medico del Newcastle, ha parlato della ripresa della Premier League ai microfoni di BBC Radio 5 Live: “Ci aspettiamo più infortuni in questo momento. I giocatori hanno corso sul tapis roulant e hanno lavorato in casa per otto settimane, quindi adesso i loro colpi sono sottoposti a degli stimoli diversi. Alcuni anni fa ci fu un blocco della NFL e al ritorno si riscontrò un aumento delle lesioni al tendine d’Achille, quindi stiamo tenendo d’occhio questo dato. Ci sono stati giocatori che ci chiedevano di fare bagni di ghiaccio dopo l’allenamento, ma al momento non possono. Tutto ciò che possiamo fare è dare loro del ghiaccio da portare a casa. È come tornare indietro di 15 anni.”

Foto: Chronicle Live