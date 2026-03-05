Il medico che ha operato De Bruyne: “Per me può giocare anche domani, ma serve cautela”

05/03/2026 | 18:25:28

Il medico Lieven Maesschalck, che ha seguito l’operazione e il percorso riabilitativo di De Bruyne in Belgio, ha parlato ai microfoni di VTM Nieuws facendo il punto sulle condizioni del centrocampista: “Tutto sta andando per il verso giusto. Kevin si sente molto meglio e sta ritrovando il ritmo allenandosi con i compagni. Conosce bene il suo corpo ed è capace di capire quando può accelerare e spingere di più. Penso che sia pronto. Non ha nelle gambe una partita intera e bisogna procedere con cautela, ma fisicamente è in grado di giocare qualche minuto. Il Napoli vuole tutelarsi per evitare ricadute, ma la convocazione sarebbe utile per reintegrarlo nel gruppo. De Bruyne deve ritrovare intensità e volume: arrivare al Mondiale al 100% è la cosa più importante per lui”.

foto instagram de bruyne