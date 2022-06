Il medico che ha operato Carnesecchi svela: “Lotito mi ha chiamato”

Ai microfoni de Il Messaggero ha parlato il medico che ha operato Carnesecchi: “Mi ha telefonato subito il presidente Lotito e mi ha spiegato tutta la situazione col ragazzo. Mi ha sorpreso per quanto fosse preparato, veramente bravissimo. Mi ha anche chiesto se Marco si butterà allo stesso modo, sapendo che si è fatto male in passato. Gli ho risposto che è ovvio che un atleta sapendo che ha una spalla sana si butta più facilmente, ma il suo futuro non è a rischio”. Vi abbiamo ricordato come Carnesecchi sia la prima scelta della Lazio, nel frattempo potrebbe arrivare un portiere esperto, sullo sfondo c’è Vicario. Ma la prima scelta di Sarri resta Carnesecchi.

Foto: Instagram Carnesecchi