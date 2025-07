Il Marsiglia respinge l’offerta del Girona per Ounahi: trattativa in stallo

20/07/2025 | 13:41:45

Azzedine Ounahi continua a cercare una nuova sistemazione dopo essere stato messo sul mercato dall’Olympique de Marseille. Dopo un prestito positivo al Panathinaikos, il centrocampista marocchino è seguito da diversi club europei. In tal senso, secondo quanto rivelato da Footmercato, il Girona avrebbe presentato un’offerta di soli 3 milioni di euro per il 50% del cartellino di Ounahi. Una cifra giudicata irrisoria dalla dirigenza marsigliese, che ha prontamente rifiutato la proposta. Al momento la trattativa è in stand-by, con il club francese che attende un’offerta più concreta per poter concludere la cessione.

Foto: Instagram Ounahi