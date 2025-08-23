Il Marsiglia non si fa distrarre: cinquina al Paris FC

23/08/2025 | 19:11:35

Ottima vittoria del Marsiglia di De Zerbi che al Velodrome non si fa distrarre dalle critiche interne, del caso Rabiot-Rowe e vince con un netto 5-2 contro la neopromossa Paris FC. Protagonista Aubameyang ma anche Greenwood. OM che parte forte, trovando due gol tra il 18′ e il 24′ con Greenwood e Aubameyang.

Al 28′, però, gli ospiti accorciano le distanze con la rete di Kebbal. Nella ripresa Simon porta il risultato in parità. Ma il Marsiglia non si scompone e trova il 3-2 ancora con Aubameyang e nel finale dilaga con Hojbjerg e Hojbjerg e Vaz.

Foto: sito Marsiglia