Il Marsiglia è in pressing per Ndiaye, ma il calciatore vorrebbe rimanere allo Sheffield United

L’Olympique Marsiglia è sempre interessato a Iliman Ndiaye: come riporta Foot Mercato, la trattativa tra il club francese e lo Sheffield United per il 23enne sembrava a buon punto, ma ora il calciatore starebbe pensando di rimanere in Inghilterra, anche per rimanere con la sua famiglia. Il Marsiglia non si è ancora arreso e spera di convincere Ndiaye a trasferirsi in Francia.

Foto: Instagram Ndiaye