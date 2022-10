Il Marsiglia di Tudor stende l’Angers: 3-0. E vola al primo posto della Ligue 1 aspettando il PSG

Non si ferma più l’Olympique Marsiglia che stende anche l’Angers per 3-0 e trova la settima vittoria in nove partite. Con i tre punti di questa sera l’OM resta imbattuto e vola in vetta alla classifica, aspettando la risposta del Paris Saint-Germain, impegnato domani contro il Nizza. A decidere la sfida dello Stade Raymond Kopa sono le reti di Clauss, Suarez e dell’ex Roma Gerson.

Foto: OM Instagram