Il Marsiglia di De Zerbi di nuovo in vetta alla Ligue 1: ora aspetta il PSG

09/11/2025 | 11:28:32

Con la vittoria di ieri per 3-0 sul Brest, l’Olympique Marsiglia del tecnico Roberto De Zerbi ha (almeno virtualmente) riconquistato la vetta della classifica al fianco del Lens. La formazione allenata dall’italiano ha già archiviato la sconfitta subita in Champions contro l’Atalanta e ora attende il PSG, che questa sera alle 20:45 affronterà il Lione con l’obiettivo di riprendersi il primo posto.

Foto: Instagram OM