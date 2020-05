Il Marsiglia allo scoperto: “Ecco la proposta di rinnovo per Villas-Boas”. I dettagli

Il Marsiglia esce allo scoperto e prende posizione sul caso che vede coinvolto il suo allenatore André Villas-Boas e la sua permanenza nella prossima stagione. Dopo il rifiuto da parte del tecnico portoghese riguardo la prima proposta, l’OM ha spiegato in un comunicato la seconda offerta: “A seguito di informazioni errate pubblicate oggi sulla stampa, l’Olympique Marsiglia desidera ripristinare la realtà dei fatti. Nella scorsa settimana, il presidente Eyraud ha parlato con Villas-Boas esprimendo la volontà di offrire un prolungamento di contratto. Nel fine settimana, Frank McCourt ha confermato quanto già detto dal presidente. Alla fine di lunedì 18 maggio, il club ha inviato ad André Villas-Boas una proposta di proroga dell’attuale accordo per due anni (fino al 2023) più l’opzione per un’altra stagione (2024), nel caso in la squadra si qualificasse alla Champions League. Ciò dimostra tutta la fiducia del club nelle qualità tecniche di André Villas-Boas con cui l’Olympique Marsiglia desidera scrivere una pagina importante della sua storia moderna”.

