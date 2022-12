Il Marocco non ci sta: presentato ricorso per la partita contro la Francia

Il Marocco non ha ancora mandato giù la sconfitta contro la Francia. Secondo l’Equipe, la società del Marocco ha presentato ricorso alla Fifa mediante un comunicato ufficiale per ripetere il match a causa di un rigore non assegnato alla squadra di Regragui, lamentandosi dell’arbitraggio del direttore di gara, César Ramos. Il rigore in questione sarebbe avvenuto nel primo tempo, quando Boufal ha ricevuto un cartellino giallo a causa del contatto in area di rigore con Theo Hernandez. Secondo l’interpretazione dell’arbitro, è stato Boufal a commettere fallo, mentre secondo la società araba, Theo avrebbe abbattuto l’esterno marocchino causando un calcio di rigore che, però, non è stato assegnato ai rossoverdi.

Foto: Instagram Marocco