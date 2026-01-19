Il Marocco: “Intraprenderemo un’azione legale dopo il ritiro del Senegal, ha avuto un impatto sulla partita”

19/01/2026 | 17:12:34

Il Marocco chiede sanzioni contro il Senegal dopo la finale di Coppa d’Africa, la nota ufficiale: “La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) annuncia che intraprenderà un’azione legale presso la Confederazione Africana di Calcio (CAF) e la Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche (FIFA) per pronunciarsi sul ritiro della nazionale senegalese dal campo durante la finale contro la nazionale marocchina, nonché sugli eventi che hanno portato a questa decisione, in seguito all’annuncio da parte dell’arbitro di un rigore ritenuto corretto da tutti gli esperti. Questa situazione ha avuto un impatto significativo sul normale svolgimento della partita e sulla prestazione dei giocatori. Inoltre, la FRMF esprime i suoi più sinceri ringraziamenti a tutto il pubblico marocchino, rimasto fedele alla nazionale grazie alla sua massiccia presenza e al suo sostegno incondizionato durante tutte le partite della nazionale, così come in altre partite. Ringrazia inoltre tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa competizione continentale”.

foto sito marocco