Il Marocco continua a scrivere la storia e vola in semifinale: 1-0 al Portogallo. Decide En-Nesiry

Il Marocco scrive la storia e vince 1-0 contro il Portogallo. La Nazionale marocchina è più incisivo del Portogallo e nel finale del primo tempo passa in vantaggio: grande giocata di Ounahi in mezzo al campo, palla ad Attiat-Allah che crossa in mezzo per la testa del centravanti En–Nesiry che anticipa un’uscita maldestra di Diogo Costa. Immediata la risposta dei portoghesi che sfiorano il pareggio con una grande conclusione di Bruno Fernandes, ma la palla si stampa sulla traversa. Nella ripresa il ct Santos prova a dare la scossa e inserisce al 50′ Cristiano Ronaldo, Rafael Leao e Cancelo. Ma la Nazionale marocchina è concentrata e si difende con ordine, grazie anche l’ennesima grande prestazione di Bounou che chiude la porta, prima, a Joao Felix e, poi, a Cristiano Ronaldo. Al 92′ il Marocco rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione di Cheddira. Il Portogallo prova l’assalto finale, ma il rullino della partita non cambia e, al 95′, Aboukhlal avrebbe potuto chiudere la partita centra Diogo Costa. L’ultima grande occasione capita a Pepe, ma l’esperto difensore non riesce a indirizzare la palla in rete. Termina così 1-0 all’Al Thumama, il Marocco vola in semifinale (dove affronterà la vincitrice di Inghilterra-Francia) e scrive la storia: è la prima squadra africana ad accedere alla semifinale di una Coppa del Mondo. Finisce qui, invece, il sogno Mondiale per Cristiano Ronaldo e compagni.

Foto: Instagram Marocco