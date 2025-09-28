Il Mantova annuncia: “Piena fiducia in Possanzini. Squadra in ritiro”

28/09/2025 | 18:02:07

Il Mantova conferma Possanzini in panchina, nonostante il momento complicato del club in Serie B: “Mantova 1911, facendo seguito all’intervento post gara del Presidente Filippo Piccoli, nel confermare piena fiducia a Mister Davide Possanzini ed allo staff tecnico, sottolinea come in questo momento, ben consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando, l’obiettivo prioritario e’ quello di ricompattarsi, con le stesse armi che hanno contraddistinto operato e filosofia Societaria sin dall’inizio della Presidenza Piccoli. Mantova 1911 rende noto altresì che da domani, lunedì 29 settembre, fino a sabato 4 ottobre, tutta la squadra resterà in ritiro in Campania per preparare le due partite contro Juve Stabia ed Avellino. Tutti i tesserati, a partire dalla giornata odierna, rimarranno in silenzio fino a nuova comunicazione”.

FOTO: Sito Mantova