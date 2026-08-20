Il manto erboso del Parco dei Principi non è nelle condizioni ideali: PSG-Rennes si giocherà a campo invertito

20/08/2026 | 18:51:38

Le eccezionali ondate di calore che hanno colpito Parigi negli ultimi giorni hanno costretto la LFP, la Lega Calcio Professionistica Francese, a cambiare la sede della gara d’esordio per le due squadre in Ligue 1. Non si giocherà, come da programma, al Parco dei Principi, bensì al Roazhon Park, casa del Rennes. Lo stadio del PSG, infatti, non è nelle condizioni ideali per garantire lo svolgimento della gara e l’incolumità dei giocatori. La società bretone, avvisata con scarso preavviso, sarà costretta ad abbassare del 50% il costo dei biglietti.

Foto: X PSG