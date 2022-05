Il Manchester United sprofonda: 4 schiaffi dal Brighton, addio Champions

Durissima debacle del Manchester United in casa del Brighton. Un 4-0 pesantissimo per i Red Devils, che vuol dire addio sogni di Champions per Ronaldo e compagni.

Di Caicedo nel primo tempo la rete che ha rotto gli equilibri. Poi c’è stata la reazione dello United, ma nella ripresa, le reti di Cucurella, Gross e Trossard hanno chiuso la gara per 4-0.

In classifica, il Brighton sale a 47 punti, a ridosso delle squadre in zona Europea. Lo United resta a 58, a -5 dall’Arsenal quarto, che però ha ben 3 gare in meno dei Red Devils. Addio Champions per lo United.

Foto: Twitter United