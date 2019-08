Il Manchester United saluta Lukaku: “Ti ringraziamo per quanto fatto, i nostri migliori auguri per il futuro”

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Manchester United ha salutato Romelu Lukaku, nuovo acquisto dell’Inter. Questa la nota: “Il Manchester United può confermare che Romelu Lukaku ha completato un passaggio all’Inter. L’attaccante internazionale belga si è unito ai Reds nell’estate del 2017 dal club della Premier League Everton. Complessivamente, ha segnato 42 gol in 96 partite, e 77 di questi sono arrivati ​​da titolare. Tutti vorrebbero ringraziare Romelu per i suoi sforzi nel club e trasmettere i nostri migliori auguri per il futuro”.

Foto: Twitter Manchester United