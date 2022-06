Il Manchester United resta in pole per Eriksen, i prossimi giorni saranno decisivi

Il Manchester United sembra fare sul serio per Christian Eriksen. L’ex calciatore dell’Inter, aveva svolto l’anno al Brentford, ora però sembra pronto a scegliere il suo prossimo club. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il giocatore e il suo agente si incontreranno nei prossimi giorni per vagliare tutte le offerte arrivate. Tra queste quella del Manchester United sembra essere la più vantaggiosa. Ecco dunque che i Red Devils sembrerebbero in pole per l’acquisto del centrocampista danese.

Foto: sito Brentford