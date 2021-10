Il Manchester United piange Walter Smith: “Siamo rattristati per la sua scomparsa”

Walter Smith, ex vice allenatore del Manchester United ai tempi di Ferguson, è venuto a mancare nella giornata di oggi. Era il 2002 quando Sir Alex chiamò Smith al suo fianco nella panchina dei Red Devils, avventura che durò sino al 2004. L’ex allenatore scozzese, oltre la parentesi con lo United, ha allenato i Glasgow Rangers dal 1990 al 1998 e dal 2007 al 2011, conquistando per ben 10 volte il campionato e 21 titoli in totale. In mezzo anche l’esperienza con l’Everton e con la nazionale scozzese dal 2004 al 2007. Attraverso il proprio account Twitter, il Manchester United ha espresso tutto il suo dispiacere per la scomparsa di Smith: “Tutti al Manchester United sono profondamente rattristati di apprendere della scomparsa di Walter Smith. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con gli amici e la famiglia di Walter in questo momento estremamente difficile”.

Everyone at Manchester United is deeply saddened to hear of the passing of Walter Smith.

Our thoughts and prayers are with Walter's friends and family at this extremely difficult time. pic.twitter.com/A2gNf7rytY

