Il Manchester United ha deciso: andrà avanti con Carrick

13/05/2026 | 18:32:51

Il futuro di Michael Carrick sarà ancora sulla panchina del Manchester United. L’amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox hanno individuato nel tecnico 42enne l’erede ideale di Ruben Amorim, esonerato lo scorso gennaio. La rincorsa con in panchina l’ex centrocampista si è rivelata fortunata e ha portato fino alla qualificazione in Champions, motivo per il quale lo stesso Carrick sembra essere il tecnico scelto per ricostruire un ciclo con i Red Devils. Lo riporta The Athletic.

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