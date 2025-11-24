Il Manchester United è un disastro: l’Everton (in 10 per 80 minuti), vince a Old Trafford 1-0

24/11/2025 | 23:46:13

Il Manchester United non c’è davvero più. I Red Devils perdono 1-0 a Old Trafford contro l’Everton che sfoggia una gara eroica, si appella alla fortuna, ma vince 1-0, una gara giocata in 10 contro 11 dal minuto 13 per la folle espulsione di Gueye (schiaffo al compagno Keane). Everton capace di segnare la rete della vittoria con Dewsbury-Hall al 29′. Il Manchester United ha avuto la chance di pareggiare e vincere, è stato un assalto, ma la compagine di Amorim non è stata precisa. Serata amara per l’ex Bologna Zirkzee che ha fallito un paio di chance clamorose.

Foto: sito Manchester United