Il Manchester United e il colpo Sesko: le ultimissime

07/08/2025 | 20:09:02

Sarà Sesko il centravanti richiesto da Amorim allo United. Il Manchester ha raggiunto un accordo da 73,3 milioni di sterline con il RB Lipsia per portarsi a casa Benjamin. L’attaccante si unirà al club con un contratto quinquennale e diventerà il quarto acquisto estivo dei Red Devils, a caccia di riscatto dopo la stagione finita male. Il centravanti è atteso nel Regno Unito già nella serata odierna, dove poi nei prossimi due giorni sosterrà le visite mediche di rito, alle quali seguiranno la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale.

Foto: Instagram Lipsia

