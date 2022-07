Il Manchester United dirama i convocati: out Ronaldo per motivi familiari

La storia tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo sembra esser arrivata al capolinea. Il campione portoghese ha manifestato la voglia di andarsene mentre il club continua a reputarlo incedibile. Nonostante questo però la squadra oggi è in partenza per la Thailandia per la tournée che verrà disputata in Asia e Oceania. Tra i 31 convocati di Ten Haag, non figura Ronaldo. Il club fa sapere che l’assenza del 5 volte pallone d’oro è dovuta a motivi familiari. Non un buon modo per dirsi addio.