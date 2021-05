Il Manchester City vince la Premier League: i quotidiani inglesi celebrano la squadra

Le prime pagine inglesi di oggi, 12 maggio 2021, dedicano grande spazio al Manchester City: la squadra di Guardiola, da ieri sera, ha conquistato la Premier League per la quinta volta in dieci anni. Queste tutte le aperture dei giornali d’oltremanica, il Metro Sport: “Grazie molte”, e poi: “Il Manchester City ringrazia il Leicester, che supera lo United per due reti a una, e festeggia così il titolo senza giocare. Il Leicester mette al riparo la qualificazione alla prossima Champions League e consegna la Premier League ai citizens”.

Sulla stessa linea d’onda il Daily Express: “In alto il City”. Che poi riporta le parole di Guardiola. “Pep raggiunge il terzo titolo da allenatore dei citizens e dice: ‘Questo è stato il più duro'”.

Infine il The Guardian dedica la sua prima pagina sportiva al Manchester City: “Campioni”.

FOTO: Daily Express 12-05-21