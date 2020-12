Il Manchester City travolge l’Arsenal (4-1) ed è in semifinale di Carabao Cup

Dopo il Brentford, vittorioso per 1-0 sul Newcastle nel pomeriggio, è il Manchester City la seconda semifinalista della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Gli uomini di Pep Guardiola hanno travolto l’Arsenal per 4-1 all’Emirates grazie ai gol di Gabriel Jesus, Mahrez, Foden e Laporte. Gol della bandiera per la squadra di Arteta segnato da Lacazette.

Domani si terranno le altre due semifinali: Stoke-Tottenham e Everton-Manchester United.

Foto: The Sun