Il Manchester City sempre più vicino a Bouaddi

17/08/2026 | 10:30:52

Il Manchester City ha concluso l’accordo per ingaggiare Ayyoub Bouaddi dal Lille. Il centrocampista, molto apprezzato, firmerà un contratto con il City fino al 2031. Un affare da circa 130 milioni, che entreranno nelle casse del club francese, Maresca avrà un altro rinforzo di spessore a centrocampo. Il marocchino di 18 anni che si è messo in mostra ai Mondiali sarà il prossimo colpo dei Citizens, a caccia di rinforzi dopo essere stati travolti nel Community Shield dall’Arsenal.

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