Il Manchester City pronto a cedere Nico Gonzalez: l’agente cerca nuove opportunità

06/07/2025 | 16:41:11

Il Manchester City sta vivendo una fase di grande rinnovamento e tra i giocatori in uscita potrebbe esserci anche Nico Gonzalez. Arrivato lo scorso gennaio per 60 milioni di euro, il centrocampista spagnolo ha trovato poco spazio in squadra, soprattutto dopo l’ingresso di Tijjani Reijnders, che ha reso ancora più difficile per lui trovare spazio. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’agente di Gonzalez ha già iniziato a proporre il giocatore a vari club europei, oltre che a società in Arabia Saudita, alla ricerca di una nuova destinazione. Il City, da parte sua, è disponibile a valutare offerte ritenute soddisfacenti, lasciando aperta la possibilità di una cessione già nella finestra estiva di mercato.

Foto: insta personale