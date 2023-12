Il Manchester City piomba sul terzino del Girona Gutierrez

Il Manchester City di Guardiola, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, sarebbe piombato sul terzino sinistro del Girona Miguel Gutierrez. Avevamo parlato di lui lo scorso 11 dicembre , rimarcando l’ottima stagione che sta disputando con il club che al momento sta sorprendendo tutti con il primo posto nella Liga. Il calciatore è al 50% di proprietà del Real Madrid e potrebbe essere riscattato dal Girona per 8 milioni di euroI citizens potrebbero prenderlo per 35 milioni e la metà di questa somma andrebbe al Madrid. Se i Blancos non volessero riprenderlo, la squadra inglese dovrebbe negoziare con Florentino Perez. Sembra quasi scontato che questa sarà l’ultima stagione del giovane calciatore a Girona. Ricordiamo che il City Group (a capo dei Citizens) è anche proprietario del Girona.

Foto: miguel gutierrez twitter personale