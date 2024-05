Il Manchester City mette le mani sulla Premier. Vittoria 2-0 in casa del Tottenham (doppietta Haaland) e +2 sull’Arsenal. Aston Villa in Champions

Serata con verdetti in Premier League dopo la vittoria del Manchester City che si impone 2-0 in casa del Tottenham. Gara complicata per gli uomini di Guardiola, che la sbloccano nella ripresa con Haaland, servito da De Bruyne. Il Tottenham reagisce, ha due palle gol importanti, tra cui una di Son che nel finale sbaglia un gol già fatto e al 90′ arriva il calcio di rigore per il 2-0 ancora di Haaland.

Vittoria preziosissima per il Manchester City che vola a 88 punti, a +2 sull’Arsenal quando manca una sola gara da giocare. Il ko del Tottenham manda l’Aston Villa matematicamente in Champions League dopo quasi 40 anni di assenza.

Foto: twitter Manchester City