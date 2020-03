Il Manchester City fa tris in Carabao Cup: ottavo trofeo inglese per Guardiola

Il Manchester City trionfa in Carabao Cup, battuto in finale per 2-1 l’Aston Villa a Wembley. Gli uomini di Guardiola alzano il trofeo al termine di una gara decisa nel primo tempo dalle reti di Aguero e Rodri, arrivati prima del gol dei Villains firmato da Samata. Per i Citizens si tratta del terzo trionfo consecutivo nella competizione, un risultato che sino ad oggi nessuna squadra inglese aveva mai centrato. Un altro traguardo prestigioso per Pep Guardiola, che alza al cielo il suo ottavo trofeo da quando siede sulla panchina del Manchester City.

https://twitter.com/ManCity/status/1234194748417695756

Foto: Twitter ufficiale Manchester City