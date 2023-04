Il Manchester City elimina il Bayern Monaco e vola in semifinale di Champions. Adesso c’è il Real per i Citizens

Il Manchester City vola in semifinale di Champions! I Citizens difendono il vantaggio dell’andata ed eliminano il Bayern Monaco. Al 17′ arriva il primo squillo della gara con Musiala che imbuca benissimo Sané, il numero 10 scappa a Ruben Dias, si sposta il pallone sul sinistro e cerca di superare Ederson con un tocco morbido dall’interno dell’area, ma non trova la porta per centimetri. Al 21′ altra occasione per Sané ma, questa volta, è il portiere a negare la gioia del gol all’esterno. Nel momento migliore del Bayern, però, arriva il calcio di rigore per i Citizens: Gundogan calcia dal limite trovando la leggera deviazione con il gomito di Upamecano. Turpin non ha dubbi e assegna il penalty. Ma Haaland fallisce dagli undici metri, il norvegese calcia fortissimo e centrale, ma alza troppo la conclusione, che finisce nella curva dei tifosi dei padroni di casa. Al 42′ torna in avanti il Bayern, ci prova Coman ma è ancora Ederson a chiudere la porta ai bavaresi. In pieno recupero arriva una colossale doppia occasione per il Bayern: Musiala scappa sulla sinistra e mette il pallone a rimorchio per Choupo-Moting, che controlla e cerca il gol con il colpo di tacco, trovando l’opposizione sulla linea di Ruben Dias. Sulla ribattuta il pallone arriva a Coman, che calcia a botta sicura, ma anche lui viene murato. La prima occasione della ripresa capita sui piedi di Haaland dopo un contropiede perfetto del City, ma il centravanti norvegese – da posizione defilata – calcia centrale, tra le braccia di Sommer. Immediata la risposta dei padroni di casa: grande azione personale di Coman che salta due uomini e fa partire un tiro-cross basso, che Ederson riesce a intercettare. Dopo aver fallito il calcio di rigore, Haaland si fa perdonare e porta i Citizens in vantaggio sull’assist del solito De Bruyne. Un gol che sotterra le ultime speranze della squadra di Tuchel di raggiungere le semifinali. L’immagine della serata – e forse del doppio confronto – è il gol di Tel che viene annullato per un fuorigioco di Coman in partenza di azione, mentre a dieci minuti dalla fine è Akanji a colpire la palla di mano, mandando Kimmich dal dischetto: più o meno stessa modalità di tiro di Haaland, ma più basso, per l’1-1 con cui si chiude il match.

Foto: Instagram Manchester City