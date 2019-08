Il Manchester City batte il Liverpool 6-5 ai calci di rigore e fa suo il Community Shield. Decisivo l’errore di Wijnaldum

Come da pronostico è stata una gara molto divertente. Due gol, tre pali, un salvataggio sulla linea e tantissime altre emozioni. Sblocca nel primo tempo Sterling e pareggia nel finale Matip. Ai rigori decisivo l’errore di Wijnaldum e il cinque su cinque del City. Gli uomini di Guardiola partono forti e trovano subito il vantaggio. Walker dai 40 metri scucchiaia sulla sinistra: Zinchenko mette in mezzo al volo e David Silva è bravissimo a prolungare al centro. Per Sterling è un gioco da ragazzi trovare il gol a centro area di volée. Il vantaggio galvanizza i citizens che continuano a macinare gioco e occasioni. Sugli scudi ancora l’ex Liverpool Sterling che prima impegna Allison e poi colpisce un palo pochi minuti dopo. Nella ripresa è un altro Liverpool. Salah prova a trascinare i suoi, ma il palo al 58′ gli nega la gioia del pareggio. L’intensità aumenta con il passare dei minuti e i reds provano a recuperare il match. Lo sforzo degli uomini di Klopp viene premiato al 77′: Henderson trova Van Dijk sulla sinistra dell’area dopo una deviazione di testa, cross alto al centro dove Matip svetta e schiaccia in rete il pareggio. Il Liverpool, galvanizzato dal pareggio, prova il colpo del ko, ma Walker al 92′ salva in acrobazia sulla linea di porta. Decisivi i rigori, dove la squadra di Guardiola non sbaglia mai. Velenoso l’errore di Wijnaldum e la parata di Bravo.