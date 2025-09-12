Il Manchester City annuncia il rinnovo di Rico Lewis fino al 2030

12/09/2025 | 17:09:48

Il Manchester City blinda Rico Lewis, terzino destro e all’occorrenza mediano classe 2004. Il club inglese ha provveduto al rinnovo fino al 2030, annunciando una svolta importante per un calciatore di grande talento e duttilità. Pep Guardiola ha aggregato Lewis alla prima squadra nella stagione 2022-2023, nel corso degli anni è diventato un punto di forza del club e della Nazionale inglese.

Foto: Manchester City sito ufficiale