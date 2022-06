Il Los Angeles FC annuncia Bale. Il gallese: “Al posto giusto nel momento giusto della carriera”

Il Los Angeles FC ha annunciato l’acquisto di Gareth Bale: accordo per 12 mesi più opzione estendibile fino al 2024.

Queste le parole dell’ex Real Madrid al sito del club californiano: “Sono estremamente entusiasta di questo trasferimento al LAFC. Questo è il posto giusto per me e la mia famiglia e il momento giusto della mia carriera, e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra e prepararmi a vincere più trofei a Los Angeles”.

Foto: Sito Los Angeles FC