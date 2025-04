Il Livorno torna tra i professionisti. Basta un pareggio per festeggiare il ritorno in Serie C

Il calcio professionistico riabbraccia una nobile decaduta. Missione compiuta per il Livorno che, pareggiando in trasferta per 1-1 contro il Terranuova Traiana, ha staccato il pass per la Serie C 2025-26. Gli amaranto si sono garantiti il primo posto nel Girone E di Serie D grazie al punto odierno e alla contemporanea battuta d’arresto del Fulgens Foligno contro l’Orvietana. I toscani torneranno a competere tra i professionisti dopo quattro stagioni molto complicate, caratterizzate dalla ripartenza dall’Eccellenza.

Foto: Instagram Livorno