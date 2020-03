Il Livorno frena il Frosinone. Nesta: “Prima o poi doveva arrivare un mezzo passo falso”

In Serie B il fanalino di coda Livorno è riuscito ieri sera a fermare sul 2-2 la corsa del Frosinone che resta comunque secondo con un punto sul Crotone. “Sapevamo benissimo che era una gara difficilissima – ha detto Alessandro Nesta a Radioday -, siamo venuti qui per fare la nostra partita come sempre. Siamo andati due volte sotto ma l’abbiamo ripresa. Non siamo stati brillanti ma comunque non abbiamo perso e abbiamo chiuso in avanti la gara. Prima o poi doveva arrivare un mezzo passo falso. E’ stata una partita aperta con tante ripartenze, dopo sei vittorie ci sta un pareggio. Bisogna dare il giusto peso a questo pari. Oggi eravamo questi, va bene il pari che è arrivato”.

Foto: Frosinone Calcio