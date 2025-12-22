Il Liverpool trema: gravissimo infortunio per Isak. Si teme la rottura della gamba

22/12/2025 | 11:16:51

Il Liverpool aveva sorriso per il suo bomber, Alexander Isak, che si era sbloccato andando a segno contro il Tottenham. Ma la gioia è durata pochi istanti perché nel segnare, l’attaccante svedese si è fatto molto male. Stando a fonti dall’Inghilterra, dagli esami sostenuti da Isak nella giornata odierna si tratterebbe di frattura di tibia e perone, rottura della gamba, insomma per il centravanti svedese. Un durissimo colpo per Isak, diventato l’acquisto più costoso nella storia della Premier League (150 milioni di sterline al Newcastle) nel momento in cui ha firmato con i Reds.

Foto: X Liverpool