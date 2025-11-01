Il Liverpool torna al successo. Salah arriva a 250 gol

01/11/2025 | 23:54:57

Il Liverpool ha battuto 2-0 l’Aston Villa. La squadra di Arne Slot è tornata al successo dopo 6 sconfitte nelle ultime 7 gare. Serata magica per Momo Salah. Con la rete siglata al primo minuto di recupero del primo tempo, Salah ha toccato la quota di 250 reti siglate con la maglia del Liverpool in carriera. L’egiziano è al terzo posto dei migliori bomber di sempre del club: meglio di lui al momento hanno fatto soltanto Ian Rush con 339 gol e Roger Hunt, più vicino con 280 reti.

Foto: Instagram Salah