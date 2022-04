Il Liverpool sogna l’en plein: i Reds in lotta per vincere quattro titoli in una sola stagione

Il Liverpool nella giornata di ieri ha ottenuto un importantissimo e convincente successo contro il Manchester City, ottenendo la qualificazione per la finale di FA Cup in cui affronterà la vincente di Chelsea-Crystal Palace, in programma oggi. In questa stagione i Reds hanno ancora l’opportunità di entrare nella storia, potendo centrare ben quattro titoli.

Avendo già ottenuto la vittoria della Coppa di Lega e la qualificazione in semifinale di Champions League, il Liverpool è anche secondo in campionato a meno due dal Manchester City. L’en-plein è un traguardo certamente complesso, ma visto il momento di forma dei Reds sognare è lecito.

Foto: Twitter Liverpool