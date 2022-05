Il Liverpool soffre, va sotto e poi ribalta: 3-2. Klopp è in finale di Champions

Prima finalista dell’edizione 2021/22 ed è il Liverpool, che con qualche affanno di troppo ha passato il turno col Villarreal. Dopo il 2-0 dell’andata i reds hanno vinto 3-2 in Spagna, nonostante un primo tempo da incubo finito 2-0 per il sottomarino giallo.

I primi quarantacinque minuti, infatti, sono stati esclusivamente di marca amarilla. Dopo 2 minuti il Villarreal era passato in vantaggio con Dia e al termine di un primo tempo perfetto Coquelin aveva trovato il raddoppio con un preciso colpo di testa. Nell’intervallo Klopp ha evidentemente caricato il Liverpool, apparso completamente avulso nella prima frazione. Al 62′ il gol di Fabinho (aiutato da una papera di Rulli) e dopo 5 minuti il pari di Luis Diaz di testa. Al 75′ ancora un errore di Rulli e Mané non perdona, firmando la rimonta.

Grande rammarico al fischio finale per il Villarreal, ma la consapevolezza di aver disputato un primo tempo eccezionale. Il Liverpool, invece, ha dato prova ancora una volta di tutta la sua forza.

FOTO: Instagram Liverpool