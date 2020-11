Il Liverpool schianta il Leicester e raggiunge il Tottenham in testa alla classifica

E’ durata poco più di 24 ore la vetta solitaria in Premier League per il Tottenham di Mourinho, non ha tardato ad arrivare la reazione del Liverpool, vittorioso per 3-0 ad Anfield sul Leicester.

Un autorete di Evans, Diogo Jota e nel finale Roberto Firmino schiantano i Foxes di Brandon Rogers, e ora i Reds sono più carichi che mai per la sfida di Champions League contro l’Atalanta.

Gli uomini di Klopp sono appaiati al Tottenham a quota 20 punti, seguono Leicester e Chelsea a 18.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool